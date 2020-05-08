Леднев отреагировал на слухи о возвращении в Динамо – хавбек готов забрать у киевлян Лигу чемпионов вместе с Зарей

Полузащитник Зари Богдан Леднев выделил свои главные цели в текущем сезоне.

"Вопросы о Динамо? Я игрок Зари сейчас и сделаю все, чтобы клуб достиг тех целей, которые ставит перед собой. А что будет в будущем, будет решаться позже.

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Главное для Зари – квалифицироваться в Лигу Чемпионов, завершив чемпионат на втором месте. А дальше будет видно", – рассказал Леднев в интервью официальному сайту луганского клуба.

Напомним, контракт хавбека принадлежит Динамо, а за Зарю он играет на правах аренды. В текущем сезоне УПЛ провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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