toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Леднев отреагировал на слухи о возвращении в Динамо – хавбек готов забрать у киевлян Лигу чемпионов вместе с Зарей

08:49 11 Читати українською
Леднев отреагировал на слухи о возвращении в Динамо – хавбек готов забрать у киевлян Лигу чемпионов вместе с Зарей
Богдан Леднев / Сайт Зари

Полузащитник Зари Богдан Леднев выделил свои главные цели в текущем сезоне.

"Вопросы о Динамо? Я игрок Зари сейчас и сделаю все, чтобы клуб достиг тех целей, которые ставит перед собой. А что будет в будущем, будет решаться позже.

Леднев настроен вернуться в Динамо, нам поступает очень много звонков, – Шаблий

Главное для Зари – квалифицироваться в Лигу Чемпионов, завершив чемпионат на втором месте. А дальше будет видно", – рассказал Леднев в интервью официальному сайту луганского клуба.

Напомним, контракт хавбека принадлежит Динамо, а за Зарю он играет на правах аренды. В текущем сезоне УПЛ провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова

blog_ava
Гармаш удивил новым имиджем после возобновления тренировок в Ризеспоре
00:38
268
Теги
Лига чемпионов Богдан Леднев Богдан Леднев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
29
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук