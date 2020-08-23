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Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу

09:29 - Читати українською
Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу
Богдан Леднев / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Богдан Леднев поделился эмоциями от дебютного поединка в футболке Динамо против Олимпика.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Я вернулся в Динамо и очень хотел остаться здесь. Очень рад, что все сложилось именно так. Я очень долго ждал этого момента, и наконец дождался.

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Луческу – это тренер с большим именем, и одно удовольствие работать под его руководством. Думаю, сотрудничество с Мистером даст толчок особенно для молодежи, потому что у него много опыта, и все только добавят в мастерстве", – цитирует Леднева официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом туре нового сезона УПЛ Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Богдан появился на поле на 66-й минуте, заменив Буяльского.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Мирча Мирча Луческу Олимпик - Динамо Киев УПЛ Богдан Богдан Леднев
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