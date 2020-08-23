Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу

"Я вернулся в Динамо и очень хотел остаться здесь. Очень рад, что все сложилось именно так. Я очень долго ждал этого момента, и наконец дождался.

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Луческу – это тренер с большим именем, и одно удовольствие работать под его руководством. Думаю, сотрудничество с Мистером даст толчок особенно для молодежи, потому что у него много опыта, и все только добавят в мастерстве", – цитирует Леднева официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом туре нового сезона УПЛ Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Богдан появился на поле на 66-й минуте, заменив Буяльского.

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