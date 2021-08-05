Хавбек Динамо Богдан Леднев рассказал о своей ситуации в киевской команде после спарринга против Фенербахче (1:1).

"Это подготовка к Лиге чемпионов, нам всегда подбирают хороших соперников, ведь матчи со слабыми оппонентами не дадут тренерам никакой информации, и нам никакой пользы не будет. Всегда полезно играть с командами, которые пытаются показывать открытый футбол.

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Каждый футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс, ведь всегда тренеры принимают решение, кто выйдет на поле в стартовом составе. Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения", – цитирует Леднева официальный сайт Динамо.

В прошлом сезоне УПЛ Богдан выходил на поле 12 раз и отметился голом.

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