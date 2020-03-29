Леднев: Не исключаю интерес Динамо к Скрипнику

Полузащитник Зари Богдан Леднев отметил, что своей работой наставник луганчан Виктор Скрипник вполне заслужил место в Динамо.

"Скрипник очень хорошо себя проявил. Я могу это говорить, потому что работаю с ним.

Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрипником

Это очень хороший тренер и в плане психологии, и в плане понимания игры, и в плане взаимодействия с командой. Я не исключаю, что есть такой интерес от Динамо", – цитирует Леднева Трибуна со ссылкой на Instagram Дмитрия Поворознюка.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности Динамо в услугах Виктора Скрипника, но позже президент киевлян Игорь Суркис опроверг эти слухи.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента