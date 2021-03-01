Леднев назвал дополнительный повод для радости после разгромной победы Динамо
Полузащитник Динамо Богдан Леднев оценил матч 16-го тура УПЛ против Львова.
"Удачный выход на замену? Когда счет такой комфортный, ты не так сильно переживаешь и легче входить в игру.
Львов – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча
Самое главное, что мы взяли три очка, двигаемся дальше. Для Динамо всегда важно выигрывать. Бонусом для нас является потеря очков Шахтером", – поделился Леднев в комментарии Футбол News.
Напомним, Динамо крупно победило Львов (4:1), а Богдан отметился голом в ворота львовян. В этот же игровой день Шахтер проиграл Заре (0:1), отпустив киевлян на 4 очка в борьбе за чемпионство.
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