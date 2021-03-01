"Удачный выход на замену? Когда счет такой комфортный, ты не так сильно переживаешь и легче входить в игру.

Львов – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча

Самое главное, что мы взяли три очка, двигаемся дальше. Для Динамо всегда важно выигрывать. Бонусом для нас является потеря очков Шахтером", – поделился Леднев в комментарии Футбол News.

Напомним, Динамо крупно победило Львов (4:1), а Богдан отметился голом в ворота львовян. В этот же игровой день Шахтер проиграл Заре (0:1), отпустив киевлян на 4 очка в борьбе за чемпионство.

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