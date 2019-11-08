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Леднев: Мог оказаться в Малаге, но Динамо не договорилось с испанцами насчет трансфера

8 ноября 22:44 55 Читати українською
Леднев: Мог оказаться в Малаге, но Динамо не договорилось с испанцами насчет трансфера
Богдан Леднев / фото: ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о возможной аренде в чемпионат Испании.

"Хороший период был, поехал в Малагу, тренировался, но потом вернулся в Динамо, чтобы сыграть в Юношеской Лиге УЕФА. Клубы не смогли договориться, как я понимаю. Мне ничего конкретно не говорили. Но не жалею, что так получилось – потом я отлично проявил себя в Лиге УЕФА.

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Общались с Хацкевичем после этого. Когда были на сборах, он мне сказал, что лучше поехать в аренду, чтобы окрепнуть, поиграть на высшем уровне. Сейчас мои мысли связаны с Зарей", – поделился Леднев в интервью Sportarena.

Стоит отметить, что Леднев перебрался в Зарю на правах аренды летом 2019 и успел провести 17 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 2 ассистами.

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