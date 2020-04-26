Леднев: Миколенко и Попову пока рано покидать Динамо

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, оценил перспективы талантов киевлян в Европе.

"Миколенко и Попов готовы переезжать. Слышал, что ими интересуются другие клубы, но я считаю, что пока рано покидать Динамо, им еще нужно поиграть в Украине", – сказал Леднев на странице программы "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

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Напомним, недавно в европейских СМИ появилась информация, что Дениса Попова планирует подписать итальянский Милан, тогда как Наполи вместе с центрбэком Динамо хочет видеть в своем составе еще и левого защитника киевлян Виталия Миколенко. Правда, на последнего также претендует лондонский Вест Хэм.

К слову, Леднев – воспитанник киевского футбола. Дебютировал за основную команду Динамо в кубковом матче против Александрии в октябре 2017 года. Сейчас Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В текущем сезоне провел в УПЛ 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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