Леднев лучше звезд Шахтера – игрок Колоса назвал тройку сильнейших хавбеков УПЛ

Полузащитник Колоса Евгений Задоя выбрал сильнейшего игрока середины поля в УПЛ.

"Мне нравится Богдан Леднев из Зари. Можно отметить лидеров Шахтера – Тайсона, Марлоса.

Вербич озвучил пятерку игроков Динамо, которые могли бы играть в топ-чемпионатах

А если на перспективу, то я за Леднева. Он молод, и в таком возрасте он демонстрирует такой качественный футбол. И есть еще куда расти", – сказал Задоя в комментарии пресс-службе Колоса.

Добавим, что Богдан Леднев выступает за Зарю на правах аренды из Динамо. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 20 матчей в УПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева