Кубок Венгрии, 1/8 финала

Сегед – Фехервар – 0:3

Голы: Него, 14, Петряк, 16, Греци, 53 (авт)

Фехервар в прошлом году добрался до финала турнира, но выиграть трофей не смог. В этом году команда пока уверенно шагает по турнирной сетке. Представитель второго дивизиона ничего не смог противопоставить фавориту.

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В составе гостей в стартовом составе вышли все три украинца. Двое из них организовали второй гол. Леднев перевел на Петряка, а тот из угла штрафной закрутил в дальнюю девятку. Роскошный гол. Также отметим, что с отбора Богдана на чужой половине началась еще и третья результативная атака.