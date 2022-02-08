Леднев ассистом помог Петряку организовать шедевр – украинцы обеспечили Фехервару победу
Фехервар с тремя украинцами в составе выбил Сегед из Кубка Венгрии, одержав разгромную победу.
Кубок Венгрии, 1/8 финала
Сегед – Фехервар – 0:3
Голы: Него, 14, Петряк, 16, Греци, 53 (авт)
Фехервар в прошлом году добрался до финала турнира, но выиграть трофей не смог. В этом году команда пока уверенно шагает по турнирной сетке. Представитель второго дивизиона ничего не смог противопоставить фавориту.
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В составе гостей в стартовом составе вышли все три украинца. Двое из них организовали второй гол. Леднев перевел на Петряка, а тот из угла штрафной закрутил в дальнюю девятку. Роскошный гол. Также отметим, что с отбора Богдана на чужой половине началась еще и третья результативная атака.