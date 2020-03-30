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Леднев – об увольнении Рафаилова: Это очень непонятно и странно

10:59 46 Читати українською
Леднев – об увольнении Рафаилова: Это очень непонятно и странно
Богдан Леднев / фото ФК Заря

Хавбек луганской Зари не понимает причин ухода Сергея Рафаилова с поста гендиректора клуба.

"Сейчас карантин, я его не видел, поэтому не могу сказать, как было. Могу судить только по интервью. В клубе никакая информации не ходила – ушел он или не ушел. Я не знаю.

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Это очень неожиданно, ведь команда поднялась на второе место, а человек работал в клубе 12 или сколько там лет. Все хорошо, а он уходит – это очень непонятно и странно.

Рафаилов – мужчина, который держал футболистов в узде. Бескомпромиссный человек, может ребром поставить вопрос", – заявил Леднев в прямом эфире в инстаграме журналиста Дмитрия Поворознюка.

Сергей Рафаилов ушел с поста генерального директора Зари в конце марта. По слухам в СМИ, его может сменить Владимир Генинсон.

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