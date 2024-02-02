В стартовом матче 23-го тура Лечче принимал Фиорентину. Подопечные Роберто Д'Аверсы попали в крутое пике – в последних 6-ти поединках команда добыла лишь 1 очко. Поэтому "желто-красные" стремились прервать унизительную серию и реабилитироваться в глазах болельщиков. В свою очередь "фиалки" также забуксовали, три матча подряд идя без побед.

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Уже в начале встречи Каба должен был выводить хозяев вперед, но головой направил сферу в левую стойку. Через мгновение Алмквист также головой бил по центру – Терраччано среагировал. На 17-й минуте Лечче заработал штрафной и к мячу подошел Уден. Игроки в стенке подпрыгнули и Реми попал в левый угол – голкипер даже не пошевелился. В середине тайма уже Крстович испытал на прочность стойку, упустив шанс удвоить преимущество своей команды. В раздевалку мог забивать Блин, но на его удар головой в упор вновь чудом среагировал Терраччано.

Винченцо Итальяно в перерыве "накрутил хвосты" своим игрокам и на поле вышла совсем другая команда. Мандрагора мощным ударом из-за пределов штрафной попал в дальний угол, восстановив статус-кво. На 63-й минуте Банда убежал на свидание с Терраччано, но кипер Фиорентины снова стал победителем. Через 5 минут гости вышли вперед – курьезную ошибку допустил Понграчич, отдав пас прямо в ноги Белтрану, который легко закатил круглого в сетку.

Фиорентина уже готовилась праздновать победу, когда на последней минуте Пикколи был первым на мяче после навеса со штрафного во вратарскую и головой сравнял счет, перевернув все с ног на голову. А уже в следующей атаке вышедший на замену Доргу удачно сыграл на добивании, добыв для хозяев три очка.

Лечче набрал 24 пункта и поднялся на тринадцатую строчку турнирной таблицы, Фиорентина с 34-мя баллами осталась седьмой.

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