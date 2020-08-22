Лечче Шахова получил нового тренера

Итальянский Лечче определился с главным тренером на следующий сезон.

Эудженио Корини назначен новым наставником Лечче, информирует официальный сайт Лечче.

Шахов может остаться в Серии А – на украинца появился претендент

Отмечается, что специалист подписал контракт сроком на 3 года. Интересно, что Лечче стал восьмым клубом в тренерской карьере корень – раньше Эудженио тренировал Брешию, Палермо, Новару, Кьево, Фрозиноне, Кротоне и Портосуммагу.

К слову, клуб Шахова вылетел из Серии А, заняв 18 место в итальянском первенстве.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо