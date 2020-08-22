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Лечче Шахова получил нового тренера

23:20 - Читати українською
Лечче Шахова получил нового тренера
Эудженио Корини / официальный сайт Лечче

Итальянский Лечче определился с главным тренером на следующий сезон.

Эудженио Корини назначен новым наставником Лечче, информирует официальный сайт Лечче.

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Отмечается, что специалист подписал контракт сроком на 3 года. Интересно, что Лечче стал восьмым клубом в тренерской карьере корень – раньше Эудженио тренировал Брешию, Палермо, Новару, Кьево, Фрозиноне, Кротоне и Портосуммагу.

К слову, клуб Шахова вылетел из Серии А, заняв 18 место в итальянском первенстве.

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Теги
Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче Италия Эудженио Эудженио Корини Украинцы за рубежом
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