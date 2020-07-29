Лечче с Шаховым в основе победил Удинезе и приблизился к спасению в Серии А, Милан разгромил Сампдорию

В рамках 37-го тура итальянского чемпионата провели пять матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 37-й тур

Верона – СПАЛ – 3:0

Голи: Ди Кармине, 7, 11, Фарес, 47

Лацио – Брешия – 2:0

Голи: Корреа, 17, Иммобиле, 83

Сампдорія – Милан – 1:4

Голи: Аскильдсен, 87 – Ибрагимович, 4, 58, Чалханоглу, 54, Леау, 90+2

Нереализованный пенальти: Марони, 78

Сассуоло – Дженоа – 5:0

Голы: Траоре, 28, Беррарди, 40, Капуто, 66, 77, Распадори, 74

Удаление: Никола, 39

Удинезе – Лечче – 1:2

Голы: Самир, 36 – Манкозу, 40, Лападула 81

Кальяри – Ювентус – начало в 22:45

Торино – Рома – начало в 22:45

Фиорентина – Болонья – начало в 22:45

Большинство матчей Серии А уже не имели особого турнирного значения, ведь все места в еврокубках определены. Только Лечче и Дженоа ещё борются за выживание: генуэзцы опережали соперника на четыре очка и имели преимущество в личных встречах, но в матче против Сассуоло они опозорились – 0:5. Лечче оставалось только переиграть Удинезе. Евгений Шахов отыграл весь матч и помог добыть своей команде волевую победу (1:2), но не отдал ни одного паса под удар, не сделал ни одного обыгрыша и не бил по воротам.

Таким образом, Лечче набрал 35 очков, приблизившись к спасительной семнадцатой позиции на расстояние одного зачётного балла. Эту строчку занимает Дженоа. Впереди последний тур, в котором команда Евгения Шахова сыграет с Пармой, а генуэзцы встретятся с Вероной.

В других матчах всё было прогнозируемо: Лацио благодаря голу и голевой передачи Иммобиле уверенно переиграл Брешию (2:0), дубль и ассист Ибрагимовича помог Милану разгромить Сампдорию (4:1), а Верона за 47 минут разбила СПАЛ – 3:0.

Благодаря этим результатам Лацио набрал 78 очков и остаётся четвёртым, Милан с 65 пунктами вплотную приблизился к пятой Роме, а Сассуоло с Вероной, имея в активе 51 и 49 зачётных баллов соответственно, находятся на восьмой-девятой позициях. Удинезе (42 очка) и Сампдория (41) занимают тринадцатую и пятнадцатую строчки, а СПАЛ и Брешия замыкают турнирную таблицу – они уже вылетели.