В рамках программы дня в 33-м туре Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 33-й тур

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голы: Жондре, 11, Доргу, 15, Пикколи, 61

Торино – Фрозиноне – начало в 16:00

Салернитана – Фиорентина – начало в 19:00

Монца – Аталанта – начало в 21:45

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Сассуоло довел безвыигрышную серию в чемпионате до пяти туров. В родных стенах "нероведри" встретились с Лечче, потерпев разгром – 0:3. Интересно, что два гола гости забили в первые 15 минут, чего с клубом в Серии А не случалось с октября 2005 года (а на выезде так и вообще с января 2004-го). Это были времена, когда в итальянской элите играла Реджина, а Андрей Шевченко находился в зените бомбардирского величия.

Как следствие, Сассуоло остался в зоне вылета, в одном зачетном балле от спасительной 17-й позиции. Лечче оторвался от тройки аутсайдеров на восемь очков.

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