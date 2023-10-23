В рамках программы дня в 9-м туре чемпионата Италии 2023/24 запланировано два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 9-й тур

Удинезе – Лечче – 1:1

Голы: Товен, 49 (пен) – Пикколи, 83

Фиорентина – Эмполи – 0:2

Голы: Капуто, 21, Гаяси, 81

Удинезе так и не смог одержать первую победу в сезоне. Фриульцы в домашнем матче с Лечче были значительно острее – по попаданиям в створ они вели со счетом 6:1, а по голевым моментам команда вела со счетом 3:0. Как следствие, хозяева заработали пенальти, который на 49-й минуте реализовал Товен.

Впрочем, на 83-й минуте гости восстановили равновесие с углового – Пикколи после подачи с него расстрелял ворота с линии вратарской. 1:1! Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу. Лечче продлил безвыигрышную серию до четырех туров, упустив шанс потеснить Рому из зоны Лиги конференций.

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Фиорентина домашней победой над соседним Эмполи надеялась вернуться в зону ЛЧ. Впрочем, не так случилось, как думалось. Пока Виктор Коваленко лечится от травмы, партнеры "перекусили" одну из самых ярких команд Серии А. 36-летний Франческо Капуто ошарашил "фиалок" в середине первого тайма. Ветеран проводил свой 50 матч за Эмполи и впервые забил в нынешнем чемпионате.

После перерыва Фиорентина вместо камбека занималась какой-то ерундой. Нико Гонсалес оконфузился неуклюжей рабоной, когда находился на хорошей позиции. Наказание не заставило себя ждать – Гаяси вышел на замену и уже через 4 минуты пробил Терраччано во второй раз. Эмполи забил больше, чем за все 8 предыдущих туров, и вообще отмечался впервые за пределами своего стадиона.

Тосканское дерби завершилось тотальным фиаско Фиорентины, которая теперь только пятая. Эмполи же вырвался из зоны вылета, опустив туда Удинезе.

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