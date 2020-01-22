Лечче подписал конкурента для Шахова

Клуб с юга Италии усилился хавбеком Риккардо Сапонарой, который призван помочь команде в борьбе за выживание в Серии А.

28-летний футболист будет выступать за команду Фабио Ливерани в аренде до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт Лечче. Права на него принадлежат Фиорентине.

Лечче объявил о трансфере защитника – он уже выступал за клуб Шахова

Атакующий хавбек до недавних пор выступал за Дженоа, но не имел стабильной игровой практики – всего 4 матча в Серии А в этом сезоне. Итальянец, который ранее также играл за Милан, Эмполи и Сампдорию, похожий по своим игровым характеристикам с украинским хавбеком Евгением Шаховым.

Дебютировать за новую команду Сапонара может в воскресенье, 26 января, когда Лечче на выезде встретится с Вероной.

"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції