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Лечче подписал конкурента для Шахова

16:58 62 Читати українською
Лечче подписал конкурента для Шахова
Риккардо Сапонара перешел в Лечче / ФК Лечче

Клуб с юга Италии усилился хавбеком Риккардо Сапонарой, который призван помочь команде в борьбе за выживание в Серии А.

28-летний футболист будет выступать за команду Фабио Ливерани в аренде до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт Лечче. Права на него принадлежат Фиорентине.

Лечче объявил о трансфере защитника – он уже выступал за клуб Шахова

Атакующий хавбек до недавних пор выступал за Дженоа, но не имел стабильной игровой практики – всего 4 матча в Серии А в этом сезоне. Итальянец, который ранее также играл за Милан, Эмполи и Сампдорию, похожий по своим игровым характеристикам с украинским хавбеком Евгением Шаховым.

Дебютировать за новую команду Сапонара может в воскресенье, 26 января, когда Лечче на выезде встретится с Вероной.

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