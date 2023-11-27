В понедельник 13-й тур чемпионата Италии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 13-й тур

Верона – Лечче – 2:2

Голы: Нгонж, 42, Джурич, 77 – Уден, 30, Гонсалес, 69

Болонья – Торино – начало матча в 21:45

Малиновский роскошной пушкой открыл счет голам за Дженоа, Коваленко снова забил, но не спас Эмполи от фиаско

В первом матче дня Верона принимала Лечче. Гости были убедительнее в первом тайме, нанеся несколько опасных ударов, один из которых достиг своей цели. Реми Уден на 30-й минуте решился на мощный выстрел из-за пределов штрафной, без шансов для Лоренцо Монтипо. Лечче продолжил давить и... незадолго до перерыва пропустил – Нгонж сумел точно замкнуть прострел Джурича.

После отдыха Верона значительно прибавила, но... пропустила нелогичный гол. В середине второй сорокапятиминутки Гонсалес перехватил мяч в центре поля, помчался по правому флангу и вместо того, чтобы отдать на партнеров, пробил сам. Рикошет от защитника дезориентировал кипера и сфера влетела в сетку. Но удержать победу Лечче не смог – Джурич записал к своему ассисту еще и гол. На последней минуте Пикколи едва не вырвал для гостей победу, но офсайд оставил счет без изменений.

Верона прервала пятиматчевую серию поражений и, набрав 9 очков, осталась предпоследней. Лечче набрал 15 пунктов и поднялся на тринадцатую строчку Серии А.

Интер и Ювентус расписали ничью и сохранили статус-кво на вершине Серии А