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Лечче может арендовать Имбула – он выступает на позиции Шахова

15:29 24 Читати українською
Лечче может арендовать Имбула – он выступает на позиции Шахова
Жианелли Имбула / beIN Sports

Полузащитник Сток Сити Жианелли Имбула может стать игроком итальянского Лечче.

Лечче готов взять в аренду полузащитника Сток Сити Жианелли Имбула, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации, клубы уже согласовали условия сделки. Имбула присоединится к Лечче на правах бесплатной аренды до конца сезона с правом выкупа за 4 млн евро. Итальянскому клубу осталось договориться с самим игроком.

В феврале 2016 Сток Сити приобрел Имбула в Порту за рекордные для английского клуба 18,3 млн фунтов. Последние два сезона француз провел в аренде за Тулузу и Райо Вальекано.

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