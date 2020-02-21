Лечче избавился от конкурента Шахова

Лига Европы — 19:09 294
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Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти далі
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Динамо і Ребров від нього відмовилися: чому для Вісенте Гомеса настав момент істиниСергій Тищенко — 14:00 11080
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"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти БенфікиЛига Европы — 12:30 771
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Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогуЛига Европы — 11:33 629
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Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончанЛига Европы — 05:30 4310