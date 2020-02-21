toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - БЕНФИКА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Лечче избавился от конкурента Шахова

19:57 31 Читати українською
Лечче избавился от конкурента Шахова
Жианелли Имбула / Сайт Лечче

Лечче решил отказаться от услуг хавбека Жианелли Имбула.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с полузащитником.

Шахов воспользовался неожиданным шансом и хорошей игрой помог Лечче оторваться от зоны вылета

Имбула присоединился к Лечче летом прошлого года, однако не смог закрепиться в основе команды. Француз провел лишь четыре матча, в которых отметился одним голом. 27-летний игрок проиграл борьбу хавбеку сборной Украины Евгению Шахову и другим конкурентам за место в старте.

Напомним, ранее Имбула защищал цвета Марселя, Тулузы, Порту и Сток Сити.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів

blog_ava
Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан
05:30
4310
Теги
Италия Жианелли Имбула Жианелли Имбула Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
53
мин
Бавария
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук