Салернитана уступила Лечче в рамках 7-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Наиболее миролюбивая команда Серии А (Салернитана) принимала новичка элиты, который мечтал о первой победе в нынешнем сезоне. Лечче мог рассчитывать на положительную историю противостояний с "гранатовыми". Правда, это все было в низших дивизионах.

Отчетный поединок начался с обоюдных атак, но гол зрители увидели аж перед самым перерывом. На 43-й минуте Лиссан Сиссей совершил забег со своей половины поля. Вдоль маршрута форвард оставил позади защитника, воспользовался ошибкой голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

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Второй тайм гораздо активнее начала Салернитана, явно намекая на желание избежать поражения. Довольно быстро удалось приблизиться к выполнению этой задачи. Помог защитник гостей. После подачи с фланга Джеймс Гонсалес поразил собственные ворота. Подопечные Давиде Николы продолжили владеть инициативой, но так и не смогли закрепить свое преимущество. Зато в конце игры Габриэль Стрефецца шокировал публику на Стадио Ареки. Хавбек роскошным ударом из-за пределов штрафной во второй раз заставил капитулировать Луиджи Сепе.

Финальный свисток зафиксировал на табло счет 1:2. Следовательно, Лечче одержал дебютную победу в нынешнем сезоне Серии А. "Волки" набрали 6 очков и поднялись сразу на три позиции, теперь занимая 14-ю строчку в турнирной таблице. В активе Салернитаны на один зачетный пункт больше.