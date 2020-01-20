Лечче – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Интер потерял очки в поединке 20-го тура Серии против Лечче. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Интер пожаловал в гости к аутсайдеру Серии А Лечче. Миланцы прогнозируемо сразу захватили инциативу в матче, однако до свистка на перерыв оставались нули на табло.

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Во втором тайме молодой талант "нерадзурри" Алессандро Бастони вывел команду вперед. Но скромные хозяева не сдались и сумели шокировать именитого соперника, сравняв счет.

Ничья не позволила Интеру обойти Ювентус, миланцы остались на второй строчке. Лечче расположился на 17-й строчке.

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