В конце января Дефо вернулся в родной Сандерленд, чтобы помочь команде подняться в Чемпионшип. Однако успешным этот шаг назвать сложно. С тех пор форвард сыграл 8 матчей (2 в основе) и не отличался голами.

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В конце концов, Дефо решил больше не сопротивляться и объявил о завершении карьеры. Соответствующее сообщение англичанин опубликовал в своих соцсетях. "После 22 лет в игре я решил уйти из профессионального футбола. Это было действительно тяжелое решение, и я обсуждал его со своей семьей и самыми близкими мне людьми. Спасибо всем болельщикам каждого клуба, за который я играл", – написал Джермейн.

Кстати, Дефо провел долгую и яркую карьеру в АПЛ, где выступал за ряд клубов. В частности, Тоттенхэм, Вест Хэм, Саутгемптон и другие. 162 гола позволяют англичанину находиться в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю элитного дивизиона чемпионата Англии.

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