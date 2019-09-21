Лебеденко помог Луго удержать ничью с Сарагосой и отметился двумя достижениями, превзойдя экс-звезду МЮ

Сарагоса и Луго не смогли выявить сильнейшего в матче 7-го тура Сегунды (0:0).

Испания. Сегунда, 7-й тур.

Сарагоса – Луго – 0:0

Сарагоса не смогла одолеть Луго с Лебеденко в составе. Хозяева преобладали почти по всем показателям (25 ударов против 6), однако подвела реализация моментов, ведь из всех ударов только 4 были в створ ворот. Луго очень мало атаковал и больше волновался за свою оборону, а потому вполне закономерные 0:0.

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Украинец Орест Лебеденко провел весь матч в составе Луго и получил посредственные 6,5 по версии Sofascore. Интересно, что экс-игрок Карпат стал лучшим по километражу (11,2 км), опередив экс-звезду Манчестер Юнайтед Синдзи Кагаву (10,5 км). К тому же, Лебеденко развил лучшую скорость в игре (32,4 км/ч).

Таким образом, Луго набрал 8 очков и занимает 10 место, Сарагоса с 14 пунктами осталась третьей. Отметим, что этот матч стал четвертым в сезоне для Лебеденко.

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