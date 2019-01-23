Лебеденко поделился первыми впечатлениями от работы с Луго

Экс-защитник Карпат Орест Лебеденко рассказал о первых тренировках в испанском Луго.

"Сегодня я провел первую тренировку с новой командой и очень доволен всем. Тем более, что во время отпуска я готовился к началу футбольного года и в физическом плане проблем не возникало. Мне все здесь понравилось.

"Это большой шаг в моей карьере, моя мечта", – Луго представил Лебеденко

Отмечу профессионализм своих новых партнеров и не могу не обратить внимание на то, как меня здесь приняли. Все ребята старались помочь и сделать так, чтобы я чувствовал себя здесь, как дома. Повезло, что в Луго выступает грузин Георгий Абурджания, который немного знает русский.

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Сегодняшняя тренировка не была легкой. Существует проблема с тем, что у меня нет игровой практики – в Украине в разгаре зимняя пауза. Однако я готов к поединкам и хорошо себя чувствую. В конце концов, решать только тренерскому штабу", – передает слова своего бывшего игрока официальный сайт Карпат.