Дела португальца ранее вел Жорже Мендеш – один из самых влиятельных футбольных агентов мира. Однако Леау решил дальше сотрудничать с другим специалистом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Новым агентом форварда Милана стал француз Карло Лаудиза. Это юрист и хороший друг отца Леау. Раньше не был связан с футболом. Отмечается, что Мендеш может продолжить консультировать футболиста, но лишится прежнего влияния.

Заметим, что уже бывший агент Леау хотел, чтобы Рафа покинул Милан. Жорже Мендеш неоднократно предлагал услуги своего клиента Реалу, ПСЖ и другим клубам. Сам 22-летний нападающий хочет продлить контракт с Миланом. Действующее соглашение рассчитано еще на два сезона.

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