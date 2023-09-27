Экс-форвард Милана и сборной Италии Антонио Кассано высказал свое мнение по поводу Рафаэля Леау.

"Леау – ни рыба ни мясо, он напоминает мне Марсьяля. В прошлом сезоне М'бала Нзола забил больше, чем он.

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В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут решать в матчах, но в Милане их нет. В команде не хватает чемпионов", – цитирует Кассано Salcio mercato.

Рафаэл Леау выступает за Милан с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл в 48 матчах, забив 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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