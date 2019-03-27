Леал: У сборной Украины хорошие шансы побороться за выход на Евро-2020

Аналитик Шахтера Тиагу Леал считает, что сборная Украины сможет попасть в финальную часть Евро-2020.

"Хороший результат для Украины. Португальцы сегодня – действующие чемпионы Европы, и они были фаворитами, тем более на своем поле. Однако украинская сборная провела отличный поединок, прекрасно боролась, поэтому и результат абсолютно справедлив.

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За кого болел? Сложный вопрос. Все-таки Португалия – наша родная страна навсегда. Конечно, и с Украиной связывают особые чувства, однако в момент истины сердце все равно португальское.

Многие футболисты сборной Украины выступают вместе в Шахтере. У них есть налаженные процессы, взаимосвязи, плоды ежедневной работы. На мой взгляд, именно это является большим преимуществом.

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Я вспоминаю 2004 год, когда сборная Португалии формировалась в основном из представителей Порту, соответственно, обе команды были очень сильны. В Украины хорошие шансы побороться за выход на Евро", – цитирует Леала пресс-служба "горняков".