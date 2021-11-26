В четверг в 5-м туре второго по силе евротурнира состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Лига Европы 2021/22, груповой этап, 5-й тур

Группа А

Рейнджерс – Спарта Прага – 2:0

Голы: Морелос, 15, 49

Группа B

Монако – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Фолланд, 28, Фофана, 38 – Исак, 35

Удаление: Фофана, 89 (Монако, красная карточка)

ПСВ – Штурм Грац – 2:0

Голы: Винисиус, 45 (п.), Брума, 56

Группа D

Олимпиакос – Фенербахче – 1:0

Гол: Соарес, 90

Ярмоленко обеспечил Вест Хэму 1 место – забил крутой гол в матче ЛЕ, заработал пенальти и создал 2 супермомента

В группе А соседи по турнирной таблице – Рейнджерс и Спарта Прага – устроили гонку за Лионом, который после 4 туров шел без потерь. Хозяева могли забивать уже в самом начале матча, однако Арибо попал в перекладину. За него ответил Морелос, который еще до середины первого тайма вывел шотландцев вперед. Сразу после перерыва Альфредо оформил дубль и перспективы чехов стали крайне невеселыми. Шотландцы, несмотря на старания соперника, на классе довели матч до победы и закрепились на второй строчке, набрав 7 очков.

Монако на собственном поле защищал первую строчку в матче с Реал Сосьедадом. Хозяева вырвались вперед в середине тайма: Головин отобрал мяч в центре поля, запустил Бен-Еддера правым флангом, прострел и Фолланд, опередив защитников, переправил мяч в сетку. Но радоваться пришлось недолго – уже через семь минут Исак убежал от защитников и выйдя один на один прошил Нюбеля. События на поле менялись с бешеной скоростью и вот уже Монако снова празднует взятие ворот – Фофана головой переправил сферу в ворота. После перерыва Монако максимально перекрыл потуги соперника отыграться. Самоотверженная игра привела даже к удалению на последней минуте – Фофана в грязном подкате заработал красную карточку. Однако монегаски устояли и, поднявшись на вершину своей группы, подарили болельщикам евровесну.

ПСВ практически весь первый тайм провисел на воротах откровенного аутсайдера группы В – Штурма. Безумное преимущество удалось реализовать на последней минуте, забив гол в раздевалку. Вратарь австрийцев Йорг Зибенхандль вышел из ворот и в подкате снес соперника. Арбитр назначил пенальти. Кипер даже сумел угадать полет мяча и рукой задел сферу, но сила удара не позволила спасти ворота.

После перерыва Брума поборолся с защитниками, получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в противоход голкиперу. VAR положение вне игры не обнаружил. В конце матча нидерландцы забили в третий раз, но арбитр взятия ворот отменил из-за офсайда. Как следствие, ПСВ поднялся на вторую строчку, обойдя именитых испанцев.

Олимпиакос вырвал победу у Фенербахче на последней минуте матча. Соарес откликнулся на прострел молдавани Рябчука с левого фланга и опередив защитников принес грекам сверхважные три очка и евровесну.

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