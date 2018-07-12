Ле Маршан перешел в Фулхэм

Защитник Ниццы Максим Ле Маршан официально стал игроком Фулхэма.

Фулхэм на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника Максима Ле Маршана. Детали контракта не сообщаются.

Сери перешел в Фулхэм

"Я очень счастлив подписать контракт с Фулхэмом, это великий и популярный клуб.

Также я рад, что буду играть со своим другом Жаном-Мишелем Сери. Я знаю, что впереди много работы и надеюсь проявить себя наилучшим образом в новой команде", – сказал Ле Маршан.