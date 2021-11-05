Лига Европы, 4-й тур

Группа D

Антверпен – Фенербахче – 0:3

Голы: Ялдаш, 9, Майер, 16, Бериша, 29

Группа F

Брага – Лудогорец – 4:2

Голы: Аль-Мусрати, 25, Медейруш, 37, Галену, 40, Гонсалес, 73 – Сотириу, 33, Пластун, 79

Группа G

Байер – Бетис – 4:0

Голы: Диаби, 42, 52, Вирц, 86, Амири, 90

Удаления: Фекир, 90+3 (Бетис, красная карточка), Демирбай, 90+4 (Байер, красная карточка)

Группа H

Динамо Загреб – Рапид – 3:1

Голы: Петкович, 13, Андрич, 34, Шутало, 83 – Кнасмюльнер, 8

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Фенербахче без особых проблем одолел Антверпен. Сначала Ялдаш решился на удар издалека и попал в правый угол. Через семь минут Майе получил филигранный пас пяткой, вошел в штрафную, сместился ближе к центру и пробил мимо голкипера, которого дезориентировал защитник, махнув ногой мимо мяча. В середине тайма турки забили третий раз – Бериша в падении нанес красивый удар в дальний угол после навеса с другого фланга.

Брага вышла вперед в матче с Лудогорцем в середине первого тайма. Али Аль-Мусрати нанес мощный удар издалека, голкипер отразил, но выстрел был такой силы, что мяч срикошетил в ворота. Команде Игоря Пластуна понадобилось всего восемь минут, чтобы отыграться: Сотириу вывели один на один с голкипером и киприот не промахнулся.

Но не успели болгары, как следует отпраздновать взятие ворот, как пропустили снова – Медейруш из района одиннадцатиметровой отметки нанес пушечный удар под перекладину без шансов для кипера Лудогорца. Почти сразу Галену сделал серьезную заявку на победу португальцев, мастерски перекинув сферу через вратаря. После перерыва Гонсалес довел счет до неприличного. Однако гости не спешили сдаваться и на 80-й минуте Пластун головой точно замкнул навес с углового, возродив интригу. К сожалению, на большее Лудогорец не хватило.

Байер отличился в воротах Бетиса в первом тайме дважды. И если гол Фримпонга арбитр отменил из-за положения вне игры, то удар Диаби в щель между голкипером и штангой был забит без какого-либо нарушения. Сразу после перерыва Мусса, благодаря рикошету, удвоил счет, а под конец матча ассистировал Верцу. На 90-й минуте Амири забил последний гвоздь в гроб Бетиса. Уже в добавленное время за драку арбитр оставил команды в меньшинстве и... дал финальный свисток.

Венский Рапид забил в ворота загребского Динамо уже на восьмой минуте. Любичич отдал пас за спины защитников на Кнасмюльнера, тот вышел один на один с голкипером и пробил в левый угол. Мяч попал в штангу и влетел в стыку. Но уже через пять минут Оршич выдал искусный проход по левому флангу, навесил во вратарскую на Петковича и тот головой замкнул в сетку, восстановив статус-кво.

Еще до перерыва хорваты удвоили, а Эрджан Кара на последних секундах свой шанс сравнять упустил. На последних минутах второго тайма хозяева забили третий раз – Шутало головой удачно замкнул навес из стандарта.

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