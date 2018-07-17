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ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Лудогорец и Легия проходят дальше

23:53 3 Читати українською
ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Лудогорец и Легия проходят дальше
ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Легия проходит дальше

Закончились последние матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Лига чемпионов-2018/19, 1-й квалификационный раунд, ответные

ТНП – Шкендия – 4:0 (первый матч – 0:5)

Голы: Эббе, 15 Редмонд, 30, Сабанга, 35, Бирн, 90+6

Видеотон – Дюделанж – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лазович, 18 Щепович, 58 – Кутурье, 54

Црвена Звезда – Спартак Юрмала – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Эль-Фарду, 78, Кртичич, 81

Крузейдерс – Лудогорец – 0:2 (первый матч – 0:7)

Голы: Бернс, 11 (автогол), Свирчок, 65

Легия – Корк Сити – 3:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Канте, 27 Радович, 73 (пенальти), Карлитос Лопес, 89

ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: АПОЕЛ сенсационно покидает турнир

Лига чемпионов1-й квалиф. раунд, ответные матчи

Видеотон - Дюделанж: Вторник 17 июля 2018

Видеотон
Матч окончен
2 : 1
Дюделанж
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Теги
Лига чемпионов Видеотон - Дюделанж Крузейдерс - Лудогорец Легия - Корк Сити ТНС - Шкендия Црвена Звезда - Спартак Юрмала
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