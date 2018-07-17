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ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: АПОЕЛ сенсационно покидает турнир

22:00 129 Читати українською
ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: АПОЕЛ сенсационно покидает турнир
ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: АПОЕЛ сенсационно покидает турнир

Закончились первые ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Лига чемпионов-2018/19, 1-й квалификационный раунд, ответные

Валетта – Кукес – 1:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Малана, 67 – Дзария, 84

ГИК – Викингур – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Клаусс, 1, Менса, 10 Ягуб, 31 – Ватгамар, 21

АПОЕЛ – Судува – 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Поте, 20

Мальме – Дрита – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Страндберг, 55, Ларссон, 60

Хапоэль Беэр-Шева – Флора – 3:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Эзра, 17, Маман, 26 Меликсон, 48 – Аллика, 86

ЛЕ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Рейнджерс, Вадуц, и Гонвед прошли дальше

Лига чемпионов1-й квалиф. раунд, ответные матчи

Мальме - Дрита: Вторник 17 июля 2018

Мальме
Матч окончен
2 : 0
Дрита
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Теги
Мальме - Дрита Лига чемпионов АПОЭЛ - Судува Хапоэль Беер-Шева - Флора Валлета - Кукес ХИК - Викингур
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