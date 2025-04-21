"Лаже не оценил действия Трубина": в Португалии считают, что тренер Бенфики недолюбливает украинского голкипера
Португальский журналист Jornal Record Марио Фигейредо выразил свое недовольство тем, что главный тренер "орлов" Бруну Лаже сдержанно прокомментировал игру Анатолия Трубина против Витории Гимараеш (3:0).
"Трубин был очень важным, потому что он был тем, кто дал команде стабильность, когда она в этом нуждалась. Другими словами, низкая эффективность Витории в атаке также частично связана с игрой Трубина.
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Мне показалось странным, что Бруну Лаже не оценил действия Трубина. Я считаю, что он должен был сказать об этом по завершении матча. Но я уже понял, что Бруну Лаже, видимо, не очень любит Трубина. Считаю, что он должен был больше сказать похвальных слов о Трубине, потому что тот сыграл очень важную роль в победе. Не нужно бояться признать, что вратарь сыграл великолепно, он продемонстрировал хорошее выступление", – цитирует Фигейредо Dioguinho со ссылкой на Liga Now.
Напомним, Бенфика победила Виторию Гимараэш (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Португалии, украинский голкипер Анатолий Трубин в этом поединке совершил 6 сейвов. В текущем сезоне Трубин провел 43 матча, пропустил 45 голов и оформил 18 "клиншитов".
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