"Трубин был очень важным, потому что он был тем, кто дал команде стабильность, когда она в этом нуждалась. Другими словами, низкая эффективность Витории в атаке также частично связана с игрой Трубина.

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Мне показалось странным, что Бруну Лаже не оценил действия Трубина. Я считаю, что он должен был сказать об этом по завершении матча. Но я уже понял, что Бруну Лаже, видимо, не очень любит Трубина. Считаю, что он должен был больше сказать похвальных слов о Трубине, потому что тот сыграл очень важную роль в победе. Не нужно бояться признать, что вратарь сыграл великолепно, он продемонстрировал хорошее выступление", – цитирует Фигейредо Dioguinho со ссылкой на Liga Now.

Напомним, Бенфика победила Виторию Гимараэш (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Португалии, украинский голкипер Анатолий Трубин в этом поединке совершил 6 сейвов. В текущем сезоне Трубин провел 43 матча, пропустил 45 голов и оформил 18 "клиншитов".

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