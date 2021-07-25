"Удивить нынешний Шахтер мы ни чем не могли. Команда укомплектована. Мы сейчас с ними на разных полюсах. Мы рассчитывали, что будут моменты на контратаках, но Шахтер очень быстро работал с мячом. Трудно было – 70 минут они нас "полоскали" очень крепко. На Шахтер нам пока не стоит равняться – у нас будут свои соперники, с которыми нужно будет играть на равных. А Шахтер пусть борется с Динамо.

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Команда еще не готова, мы столкнулись с проблемами комплектации – определенные игроки приехали за 3 дня до старта чемпионата, в стартовой обойме было 7 новичков по сравнению с прошлым сезоном. Нужно время – за неделю команду сложно построить. Впереди длинная дистанция. Думаю, мы справимся и будет боеспособный коллектив", – рассказал Лавриненко в эфире ТК Футбол.

В следующем туре УПЛ Ингулец будет принимать Зарю.

Шахтер удержал победу над Ингульцом в дебютном матче Де Дзерби в УПЛ