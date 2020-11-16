Наставник Ингульца Сергей Лавриненко рассказал, как команда заполнила паузу на матчи сборных и как готовиться к противостоянию с лидером УПЛ.

"Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной международными матчами сборной Украины, нам предлагали провести спарринг, но мы отказались. В команде много игроков переболели, некоторые после травм, поэтому важно было, как следует восстановиться и благодаря продуктивному тренировочному процессу постараться нивелировать разную степень готовности подопечных.

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Также стараемся, чтобы к субботнему поединку с Динамо подойти в боевом составе. С 18 ноября в общей группе начнут тренироваться Максим Ковалев, Владислав Лупашко и Артем Щедрый. Что касается новичка из Ганы Рудольфа Благоги, то, скорее всего, на этой неделе он начнет заниматься по индивидуальной программе, однако на него мы рассчитываем уже во второй части сезона", – сказал Лавриненко в комментарии Meta-ratings.

Напомним, поединок 10-го тура УПЛ между Ингульцом и Динамо состоится уже в субботу, 21 ноября. Начало в 14:00. Команда из Петрового идет 11 в чемпионате, киевляне лидируют.

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