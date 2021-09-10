"Спарринг с Зарей (1:3) мы проиграли, но его результат меня совершенно не беспокоит, я больше смотрел на функциональное состояние. Ребята двигаются, под нагрузкой принимают решения, а пропущенные голы – следствие ошибок игроков, которые были на просмотре.

Александрия – Ингулец: анонс матча УПЛ

После этого матча мы не стали заключать с ними соглашение, поскольку они не сильнее, чем те, что есть уже у нас, и вряд ли бы составили стопроцентную конкуренцию. Среди них были, как легионеры, так и представители украинского чемпионата. Называть конкретные фамилии не вижу смысла, так как они уже уехали и, возможно, в какой-то команде найдут себе применение", – отметил Лавриненко в комментарии Footboom.

К слову, уже сегодня, 10 сентября, Ингулец возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Александрии – стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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