"Количество и качество футболистов – это разные вещи. Из 23-х игроков, которых мы задействовали в сезоне, трое – представители нашей команды U-19. Одно дело молодым ребятам тренироваться с основой, а другое – играть в Премьер-лиге. Вы наверняка заметили, что я редко делаю много замен по ходу встречи.

Ингулец определился с четырьмя спарринг-партнерами на зимних сборах

Недавно президент Ингульца Александр Поворознюк анонсировал трансферы из Динамо. Сейчас идет стадия переговоров. Если кто-нибудь подпишет контракт с нашим клубом – мы скажем об этом. Не так просто организовать трансфер из Динамо в Ингулец. Здесь и вопросы финансов, и инфраструктуры, и проживания", – сказал Лавриненко в комментарии Sportarena.

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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