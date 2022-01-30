"Мы взяли всех. У нас сейчас на сборах 25 футболистов: 3 вратаря и 22 полевых игрока. Но есть футболисты, которые еще не в полной мере работают.

Ингулец обновил тренерский штаб – Лавриненко будут помогать три ветерана УПЛ

Это Близниченко Андрей и Хэннос Асмелаш. Они еще работают по индивидуальной программе. Остальные – в общей группе.

Хочу сказать, что селекционная работа началась с тренерского штаба. Самая главная селекция проведена именно здесь. Рад, что у меня в помощниках Младен Бартулович, Владислав Лупашко и Богдан Шуст", – сказал Лавриненко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Ингулец остается одним из претендентов на вылет из УПЛ. После 18-ти туров украинского первенства команда Лавриненко расположилась на 14-й строчке, которая гарантирует стыковые матчи за прописку в элитном дивизионе.

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