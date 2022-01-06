"То, что убрали дубли – это преступление для украинского футбола. Раньше для молодых ребят U-21 был трамплином, чтобы поэтапно перейти от U-19 в первую команду. Теперь, когда юноше 18 лет, шансы попасть сразу во взрослый футбол очень низкие.

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Видим, что клубы предпочитают приглашать больше легионеров, а это уменьшает возможности проявить себя молодым украинским футболистам. В ближайшее 2-3 года такое неразумное решение ощутимо скажется на нашем футболе. В 18 лет парень закончил выступать в U-19, в первую команду не взяли и игрок потерялся..

Мнение тренеров по этому поводу никто не спрашивал и не учитывал. Может быть, на уровне президентов, не знаю. Кто-то говорил, что это дополнительные финансовые расходы, что содержать эту возрастную категорию бесперспективно. Мое мнение – это большая ошибка. Я, как тренер, вижу: молодой футболист талантлив, но он еще сыроват, а играть где-то надо. Говорят, они могут играть в Первой или Второй лиге, но не каждый наставник, у которого стоит задача, будет ставить 18-летнего пацана. Тренер предпочтет видеть в основе проверенных игроков. А для молодежи важно играть. Если не будет игровой практики, то они будут гаснуть и исчезать", – сказал Лавриненко в комментарии Ua-football.

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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