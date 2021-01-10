"Все мы прекрасно понимаем, что нужно начинать работу. Ребята приехали из отпуска с хорошим настроением. Нужно также понимать, что второй круг чемпионата Украины будет сложным, и нам придется много поработать, чтобы достичь хорошего результата.

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Что касается наших планов, то до 18 января мы будем тренироваться на своей базе, а уже 19-го авиарейсом из Запорожья отправимся в Анталью. На сборе в Турции планируем провести шесть спаррингов – все с командами Премьер-лиги.

Турецкий этап подготовки продлится до 11 февраля. Все футболисты Ингульца здоровы, все начали работу в общей группе. Мы сохранили костяк команды. Нас покинули только два игрока – Дмитрий Фатеев и Богдан Литвяк.

На сборы в Турцию с нами отправятся два исполнителя из нашей молодежки. На просмотр также прибудут 2-4 потенциальных новичка, насчет которых мы определимся в конце подготовительного этапа. Нам необходимо усилиться", – поделился Лавриненко в комментарии пресс-службе Ингульца.

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