Звезда Интера Лаутаро Мартинес окончательно не определился, продолжит ли выступления в миланском гранде. На него претендуют сразу три испанских топ-клубы.

Недавно агент 23-летнего аргентинца заявил, что стороны пока не планируют продолжать сотрудничество, хотя действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

Лаутаро отказался переподписывать контракт с Интером

По информации Mundo Deportivo, это связано с интересом сразу трех испанских грандов – Реала, Барселоны и Атлетико. "Матрасники" размышляют над вариантом трансфера, но сумма в 90 млн евро пока не устраивает боссов на Ванда Метрополитано.

"Блаугранас" тоже готовы усилиться Лаутаро, ведь пока окончательно не подписали Мемфиса Депая. В соглашение по трансферу Мартинеса могут включить защитника Эмерсона, который прошлый сезон провел в Бетисе и вернулся из аренды, утверждает Diario Sport.

Напомним, аргентинский форвард в текущем сезоне провел за "черно-синих" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.

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