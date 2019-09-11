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Лаутаро превзошел впечатляющее достижение Марадоны в составе сборной Аргентины – Месси далеко позади

16:01 12 Читати українською
Лаутаро превзошел впечатляющее достижение Марадоны в составе сборной Аргентины – Месси далеко позади
Лаутаро Мартинес / фото из соцсетей

Нападающий Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес оформил хет-трик в товарищеском матче против команды Мексики.

Товарищеские матчи
Аргентина
4
4 : 0
0
Мексика
05:00 11:09:2019
завершено
 

Теперь на счету 22-летнего форварда 9 голов в составе "альбиселесте". Для этого Лаутаро понадобилось провести всего 13 поединков.

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Ранее ни один аргентинский нападающий не забивал столько голов в своих первых 13-и матчах за национальную команду. До сих пор лидерами были Диего Марадона и Гонсало Игуаин, которые отличились по 7 раз.

К слову, лучший бомбардир в истории сборной Аргентины Лионель Месси в своих первых 13 матчах отметился голами лишь дважды.

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Теги
Мир Аргентина - Мексика Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
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