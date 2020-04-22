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Лаутаро пожертвует всем ради Месси, а Лео готов променять земляка на Неймара

21:09 61 Читати українською
Лаутаро пожертвует всем ради Месси, а Лео готов променять земляка на Неймара
Месси и Неймар / Барселона

Латиноамериканские страсти в Барселоне не утихают. В центре внимания, конечно, Лионель Месси.

Лаутаро Мартинес ставит в приоритет персону Месси. Возможность поиграть с Лионелем молодой форвард Интера ценит выше любых денег и любых контрактов, сообщает Cadena Ser.

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Правда, сам Месси не столь высокого мнения о земляке. Если будет стоять выбор между приобретением Лаутаро и возвращением Неймара, капитан Барселоны выберет бразильца, добавляет издание, ссылаясь на источник в клубе.

Напомним, что Барселона хочет подписать Лаутаро на замену Суаресу, а также выкупить Неймара у ПСЖ. Однако за одно трансферное окно провернуть два таких трансфера почти нереально.

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