"Не могу сказать, что будет завтра. Могу говорить только о том, что происходит здесь и сейчас. А пока я счастлив защищать цвета Интера знаю, что здесь я совершенствуюсь как футболист и у меня есть возможность для роста. Я хорошо чувствую себя в клубе.

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Реакция на замену в матче против Дженоа? Я был зол, прежде всего, на себя, поскольку не сыграл на должном уровне. Были эмоции, но мне удалось успокоиться. Надеюсь, с Шахтером сыграю значительно лучше", – цитирует Лаутаро пресс-служба дончан.

К слову, матч Шахтер – Интер состоится уже сегодня, 27 октября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов