"Лаутаро не теряет голову из-за интереса великих клубов", – агент звезды Интера рассказал, кто охотится на Мартинеса

Бето Яке, агент форварда Интера Лаутаро Мартинеса, оценил правдивость слухов относительно будущего своего клиента.

"Кто бы не хотел играть вместе с Месси? Обсуждая их совместные матчи в сборной, Лаутаро говорил, что реализовал мечту – в таком молодом возрасте играть за Аргентину вместе с Месси.

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Однако он не часто поднимает эту тему, он сдержанный парень. Если его спросить, где он хочет играть, он ничего не скажет, не потеряет голову из-за больших клубов, которые хотят его подписать. На сегодняшний день никакой официальной информации нет.

В прессе постоянно появляются слухи, мне звонят из Мадрида, из Барселоны, из Англии, поэтому и говорят, что им интересуется Реал, Барса, Челси, но я совру, если скажу, что ведется какая-то конкретная работа", – цитирует Яке Marca.

Напомним, нынешний сезон Серии А сделал 22-летнего нападающего трансферной целью в Европе, Лаутаро провел 22 матча, в которых отличился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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