Лаутаро не прочь перейти в Реал – аргентинца активно торгует Барселона

Агент нападающего Интера Лаутаро Мартинеса Бето Яке заявил, что его клиент не был бы против рассмотреть предложение от Реала.

"Он никогда не говорил, что ему не нравится Мадрид. Совсем недавно его главной целью было добиться успеха в Расинге.

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Лаутаро спокойно относится ко всем слухам, сейчас он сосредоточен только на своем нынешнем коллективе. Конечно, для него это отличный комплимент, когда о нем говорят лучшие в мире. Это показывает то, что он все делает правильно. Но, как я уже сказал, сейчас он думает о клубе, в котором находится", – цитирует агента El Mundo Deportivo.

Добавим, что контракт Лаутаро Мартинеса с Интером действует до лета 2023-го. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов в 31 матче.

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