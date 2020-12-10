Аргентинец упустил отличный момент в дебюте встречи, а на 85 минуте был вынужден уступить место на поле Кристиану Эриксену.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Мартинесу очень не понравилось решение Конте, сообщает Corriere dello Sport. Звезда Интера с недовольным видом покидал газон и даже не думал подходить к Эриксену. Лаутаро сразу направился к скамейке запасных, не пожав руку Антонио Конте.

Напомним, что летом аргентинца активно сватали в Барселону, но он остался в Интере. Статистика Мартинеса в сезоне 2020/21 – 16 матчей, 6 голов и 3 ассиста.

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