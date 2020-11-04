Форвард Интера Лаутаро Мартинес отметился достижением, которым может похвастаться далеко не каждый игрок Европы.

Аргентинец поразил ворота Реала, пополнив свою коллекцию скальпов испанских грандов. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов звезда Интера забивал и Барселоне.

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Лаутаро стал лишь восьмым игроком, который смог забить на поле Реала и Барселоны в рамках ЛЧ, сообщает MisterChip. Ранее это удавалось Дрогба, Джеко, Инсинье, Жарделу, Пато, Роббену и Шевченко. Начал эту "традицию" именно украинец, который еще в составе Динамо не стеснялся портить настроение испанским китам.

Заметим, что голы Лаутаро не помогли Интеру добыть положительный результат – год назад миланцы проиграли Барселоне 1:2, а Реалу вчера 2:3.

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