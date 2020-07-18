Лаутаро Мартинес пренебрег интересом Манчестер Сити ради мечты о Барселоне

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес имеет крайне четкие планы относительно своего будущего.

Аргентинец настроен покинуть миланский клуб только ради Барселоны, информирует Gazzetta dello Sport.

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Манчестер Сити пытался вмешаться в борьбу за Лаутаро, считая его идеальным наследником Агуэро. Впрочем, форвард Интера сразу дал понять, что переезд в Англию его не интересует. Мартинес мечтает поиграть в одной команде с легендарным соотечественником Лионелем Месси, поэтому до последнего будет ждать предложений Барселоны. Если же "блаугранас" не смогут договориться с Интером, то нападающий спокойно проведет в Милане еще один сезон.

Напомним, Лаутаро перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году за 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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