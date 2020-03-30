Лаутаро Мартинес не собирается переходить в Барселону – известна причина

Трансфер форварда "нерадзурри" может быть сорван из-за твердой позиции миланской стороны.

Китайский владелец Интера Стивен Джан не намерен продавать сильных игроков, если они не говорят о желании покинуть клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Лаутаро же никому из руководства не заявлял о желании уйти. Аргентинский нападающий знает планы Интера и убежден, что вскоре клуб начнет выигрывать трофеи, а потому о переходе в Барселону или Манчестер Сити не думает.

Испанские СМИ сообщали о готовности "блаугранас" гарантировать Лаутаро место в основе, что с большой вероятностью вылилось бы в продажу Суареса. Впрочем, для переговоров придется активировать впечатляющую клаусулу аргентинца размером в 112 млн евро.

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